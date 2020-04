L'UE engage 500 mrds€ pour alimenter la riposte économique de ses États membres au coronavirus

D'une durée temporaire, le fonds de relance portera sur l'après Covid-19. Il permettra d'apporter des contributions à "des programmes conçus pour relancer l'économie conformément aux priorités européennes et en garantissant la solidarité de l'UE avec les Etats membres les plus touchés", précise le communiqué. Il reste encore à le construire et à déterminer ses sources de financement et sa relation avec le budget de l'UE. Ainsi qu'à définir les instruments financiers innovants qui l'accompagneront.Mario Centeno, président de l'Eurogroupe, estime avoir "répondu à l'appel de nos concitoyens pour une Europe qui protège" et souligne les "propositions audacieuses et ambitieuses qui auraient été impensables voici quelques semaines à peine. Nous pouvons tous nous souvenir de la réponse à la crise financière de la dernière décennie, lorsque l'Europe a fait trop peu, trop tard. Cette fois, c'est différent."Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances, le qualifie d'"excellent accord", et son homologue allemand Olaf Scholz évoque "un grand jour pour la solidarité européenne. Il est important que nous tous apportions une réponse commune qui permette à nos Etats de surmonter les défis sanitaires, mais aussi les défis économiques." Quant à Roberto Gualtieri, ministre italien de l'Economie, il parle de "proposition ambitieuse" en affirmant que son pays "se battrait pour qu'elle se concrétise".Il reste aux chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union européenne à entériner toutes ces décisions.Pendant ce temps, en France, dans les colonnes du journal Les Echos, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, annonçaient qu'ils allaient porter le plan d'urgence de soutien à l'économie à 100 mrds€ contre 45 mrds€ prévus. Cette somme comprend l'ensemble des mesures budgétaires et de trésorerie prises en faveur des entreprises pour leur permettre de passer au mieux le cap de la pandémie et de rebondir dès la fin de la crise. De même, les dépenses de santé vont passer de 2 à 7 mrds€ en 2020. Le gouvernement va consentir des primes défiscalisées pour les soignants et les agents de l'Etat.Paris s'attend à une récession de 6% , a un déficit public de 7,6% du PIB et à une dette à 112% du PIB à fin 2020.