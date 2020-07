L'UE défend bien ses entreprises contre la concurrence des pays tiers selon la Cour des comptes européenne

"Un commerce ouvert offre des possibilités aux sociétés européennes, pour autant que les acteurs soient à armes égales. Lors de notre audit, nous avons constaté que la Commission était capable de défendre les intérêts des producteurs de l'UE conter la concurrence déloyale", souligne Ildikó Gáll-Pelcz. Membre de la Cour des comptes européenne et responsable du rapport, elle précise que "les entreprises européennes devraient être davantage informées de cette réponse aux pratiques déloyales."Sur le premier point, le rapport révèle que les secteurs de la sidérurgie et l'industrie chimique sont familiarisés avec les IDC, mais d'autres domaines ainsi que les petites et moyennes entreprises le sont nettement moins. "Elles risquent dès lors de ne pas chercher une protection lorsqu'elles sont confrontés à des distorsions des échanges", précise le document.D'autre part, Ildikó Gáll-Pelcz note que "le suivi et la hiérarchisation des activités peuvent être améliorés afin que les futurs défis qui se poseront au niveau du commerce international puissent être relevés."En 2019, la Commission européenne a lancé onze nouvelles enquêtes antidumping et cinq nouvelles enquêtes antisubventions. Ces investigations concernent six pays, principalement la Chine et l'Egypte représentant respectivement sept et quatre dossiers.