L'UE débloque 50 M€ pour aider les réfugiés accueillis en Turquie

Avec 4 millions, dont 3,7 millions de Syriens ayant fuit la guerre dans leur pays, sur son sol, la Turquie accueille la plus importante population de réfugiés au monde. 1,5 million d'entre eux reçoivent une aide mensuelle en espèces grâce au financement humanitaire de l’Union européenne (UE) et à un partenariat entre la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR/IRFC), le Croissant-Rouge turc et les institutions gouvernementales turques."331 000 autres personnes particulièrement vulnérables bénéficient d’une aide en espèces au titre du volet d’aide au développement de la Facilité de l’UE pour les réfugiés en Turquie, gérée par la Direction générale au voisinage et aux négociations d’élargissement", indique la Commission européenne. D'un montant de 155 livres turques (environ 8,30 €) par mois et par personne, cette somme permet aux réfugiés, de couvrir leurs besoins essentiels, comme le loyer, les frais de transport, les factures, la nourriture et les médicaments. Ils peuvent l'utiliser grâce à une carte ESSN fonctionnant comme une carte bancaire classique.Les partenaires de l'UE dans cette opération ont également distribué quelque 700 000 coupons électroniques, des colis alimentaires et des kits d'articles.Selon l'Agence de l'Onu pour les réfugiés, plus de 98% des réfugiés en Turquie vivent hors des camps, dans des conditions difficiles et souvent précaires.