L'UE débloque 1,6 mrd€ pour soutenir la transition verte et numérique au Maroc

Courant sur la période 2021 à 2027, l'initiative Global Gateway (rivale de la chinoise Belt and Road, la ceinture et la route, ex-Nouvelle route de la soie lancée en 2013) est un programme de connectivité des biens, des personnes et des services passant par des "investissements intelligents, propres et sûrs dans des infrastructures de qualité", comme l'indique son promoteur.



Grâce à cette stratégie, la Commission européenne entend mieux relier les pays de l'Union européenne au monde, en investissant jusqu'à 300 mrds€ de fonds publics et privés, en particulier dans les pays du voisinage (Balkans occidentaux) et sur le continent africain.



Cette somme ira dans des projets en liens avec le développement durable des secteurs du numérique, du climat, de l'énergie, des transports, de la santé, de l'éducation et de la recherche, "en tenant compte des intérêts de l'UE et des besoins de ses partenaires", précise la Commission européenne.



Global Gateway s'appuie sur des financements de l'UE comme de ses États membres, mais aussi de la Banque européenne d'investissement (BEI), et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). L'objectif est également de mobiliser le secteur privé sur ces investissements "pour obtenir un impact transformationnel", comme l'indique la Commission européenne.



Le Maroc est le premier pays à bénéficier de ce programme couvrant les infrastructures matérielles comme immatérielles.