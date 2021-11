L'UE débloque 1 mrd€ pour protéger les forêts mondiales

UNION EUROPÉENNE. Ursula von der Leyen a annoncé, mardi 2 novembre 2021, que l'Union européenne (UE) consacrera 1 mrd€ sur cinq ans "à la protection des forêts du monde."La présidente de la Commission européenne, qui intervenait à Glasgow lors de la 26e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), précise que cette promesse de contribution sera financée via le nouvel instrument financier de soutien à l'action extérieure de l'UE, l'IVCDCI (Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale - NDICI-Global Europe)."Les forêts sont les poumons verts de la terre. Nous devons les protéger et les restaurer (...) C'est un signe clair de l'engagement de l'UE à mener le changement mondial pour protéger notre planète, conformément à notre 'Green Deal' européen (NDLR : Pacte vert européen )", souligne Ursula von der Leyen. Pour Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, "la contribution annoncée aujourd'hui par l'UE pour gérer, restaurer et protéger durablement les forêts soutiendra la croissance durable et l'emploi, l'atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, ainsi que la préservation de la biodiversité dans nos pays partenaires. L'Union européenne travaillera en partenariat avec les gouvernements, la société civile, les peuples autochtones et les acteurs privés, dans le cadre d'une approche multilatérale, pour atteindre les objectifs de développement durable et donner la priorité aux populations et à la planète. L'accent spécifique mis sur le Bassin du Congo est un message opportun sur l'importance de cette zone unique et de son écosystème."