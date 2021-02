L'UE adopte un nouvel agenda pour la Méditerranée doté de 7 mrds€

Fléchées sur ces domaines, les interventions financières européennes s'effectueront selon un plan d'investissement économique spécifique pour les pays du voisinage méridional*. L'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), selon son nom officiel, va être doté de 7 mrds€ au maximum sur la période 2021-2027 et pourrait mobiliser jusqu'à 30 mrds€ en investissement privé et public.



"Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires du sud dans le cadre d'un nouvel Agenda qui mettra l'accent sur les personnes, en particulier les femmes et les jeunes, et les aidera à réaliser leurs espoirs pour l'avenir, à exercer leurs droits et à bâtir un voisinage méridional pacifique, sûr, plus démocratique, plus vert, prospère et inclusif" , commente Josep Borrel, haut représentant et vice-président de la Commission européenne. Olivér Várhelyi parle même de "nouveau point de départ dans nos relations avec nos partenaires du Sud. Basé sur des intérêts et des défis communs, et développé en partenariat avec nos voisins."



Une révision à mi-parcours est programmée en 2024.



* Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie