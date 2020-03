L'UE accorde 240 M€ supplémentaires pour soutenir les réfugiés syriens

UE / SYRIE. L'Union européenne va renforcer son soutien aux réfugiés syriens et aux personnes vulnérables en Jordanie, au Liban et en Irak en pleine pandémie. Mardi 31 mars 2020, elle annonce une nouvelle enveloppe de près de 240 M€ portant à 2 mrds€ le Fonds fiduciaire régional de l'UE en réponse à la crise syrienne.



L'effort supplémentaire se décompose en 100 M€ pour renforcer la résilience des ménages locaux vulnérables et des réfugiés syriens avec la mise en place de filets de sécurité sociale durables au Liban; 57,5 M€ sur le systèmes d'éducation publique au Liban pour offrir une éducation inclusive et de qualité aux enfants vulnérables du pays et aux enfants des réfugiés syriens; 27,5 M€ pour une éducation inclusive et équitable aux Syriens présents dans les camps de réfugiés en Jordanie; 22 M€ pour améliorer le système de santé publique en Jordanie; 11 M€ pour autonomiser les femmes locales et réfugiées et améliorer leur accès aux moyens de subsistance en Jordanie; 10,5 M€ en faveur des systèmes publics et des services de protection de l'enfance pour les femmes, les filles et les garçons au Liban; 10 M€ pour améliorer les conditions de vie et de logement des réfugiés en Irak et soutenir la paix.



" Durant cette dixième année de la crise syrienne qui a déplacé la moitié de la population du pays, l'Union européenne continue de soutenir les réfugiés syriens et les pays voisins qui les hébergent. Non seulement pour faire face aux défis les plus immédiats, y compris la pandémie de coronavirus, mais aussi pour construire leur avenir. L'UE continuera à soutenir les efforts des Nations unies pour une solution politique globale au conflit syrien, à mobiliser le soutien financier nécessaire pour la Syrie et les pays voisins, ainsi qu'à fournir une plate-forme unique de dialogue avec la société civile ", commente Josep Borrel, Haut-Représentant pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne.



Bruxelles accueillera cette année la quatrième conférence sur le soutien à l'avenir de la Syrie et de la région.



Créé en décembre 2014, le Fonds fiduciaire régional de l'UE en réponse à la crise syrienne est géré par un Comité opérationnel regroupant la Commission européenne, les Etats membres de l'UE, le Royaume-Uni et la Turquie. Des membres du Parlement européen, des représentants de l'Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Banque mondiale et du Fonds de redressement pour la Syrie participent en tant qu'observateurs de ce Comité opérationnel du Fonds fiduciaire régional.