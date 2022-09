L'UE a débloqué 53,7 mrds€ pour aider ses pays partenaires à absorber les conséquences de la Covid-19

UE. L'Union européenne (UE) a fait plus que respecter ses engagements financiers envers ses pays partenaires. Avec ses États membres et les institutions financières européennes (notamment la Banque européenne d'investissement - BEI - et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement - Berd), elle avait promis, le 8 avril 2020 lors de la constitution de cet ensemble dénommé l'"Équipe Europe" , de débloquer 20 mrds€ en 2021 pour les aider à affronter la pandémie et ses conséquences.En janvier 2021, cette enveloppe passait à 40,5 mrds€ et en avril 2021 à 46 mrds€. Selon une communication de la Commission européenne, mardi 13 septembre 2022, elle a atteint les 53,7 mrds€ pour l'ensemble des mesures de soutien sur 2021. 47,7 mrds€ ont déjà été décaissés au 31 décembre de cette année, soit 88,8% du total."Je suis fière que l'Équipe Europe, bien qu'affectée elle-même par la crise de la Covid-19, ait réussi à conjuguer ses efforts et à apporter la preuve concrète de sa solidarité avec les pays partenaires touchés par la pandémie et ses conséquences", se félicite Jutta Urpilainen. "L'Équipe Europe continuera également à les aider à faire face à de nouvelles crises multiformes et mondiales, telles que les conséquences injustes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine", assure la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux.