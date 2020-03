L'Organisation mondiale du tourisme prévoit une baisse de 30% de touristes en 2020

MONDE. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les restrictions de voyages partout dans le monde à cause du Covid-19 vont se traduire par une baisse de 20 à 30% des arrivées de touristes internationaux en 2020 par rapport à 2019.

A titre indicatif, la crise économique mondiale n'avait causé qu'une baisse de 4% des arrivées en 2009 et l'épidémie de SRAS que 0,4% en 2003.



L'institution des Nations-unies basée à Madrid estime que cette situation pourrait "faire diminuer les recettes du tourisme international (exportations) dans des proportions comprises entre 300 et 450 mrds$, soit près d'un tiers des 1 500 mrds$ de recettes générées en 2019".



Le Covid-19 ferait perdre de cinq à sept ans de croissance à l'industrie touristique. "Des millions d'emplois risquent d'être détruits", craint l'OMT précisant qu'"environ 80% de toutes les entreprises touristiques sont de petites et moyennes entreprises (Pme) et le secteur est en première ligne pour offrir des emplois et autres débouchés aux femmes, aux jeunes et aux populations rurales".



L'organisation insiste toutefois sur "la résilience historique du tourisme et sa capacité à créer des emplois au lendemain des crises".



"De tous les secteurs économiques, le tourisme est l’un des plus durement frappés. Cependant, notre secteur reste soudé pour faire face à cette immense urgence sanitaire – notre première et absolue priorité – et pour œuvrer ensemble afin d’atténuer l’impact de la crise, en particulier sur l’emploi, et de soutenir l’action plus vaste en faveur du redressement, en étant un moteur de l’emploi et du bien-être économique partout dans le monde", commente Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'OMT.