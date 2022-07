L'Onu s'alarme de la volatilité de la situation sécuritaire en Libye

La sous-secrétaire générale de l'Onu s'inquiète également du limogeage de Mustafa Sanalla le 12 juillet 2022. Le président historique de la NOC, la compagnie nationale du pétrole, en poste depuis 2015 et qui avait réussi à traverser toutes les crises jusqu'à présent, pose question. Abdel Hamid Dbeibah a décidé de remplacer l'homme qui constamment se battait pour neutraliser le secteur pétrolier, par Fahrat Bengdara, ancien gouverneur de la Banque centrale de Libye (CBL).Mustafa Sanalla a fait connaître, appuyé par le Parlement de Tobrouk qui ne reconnaît plus Abdel Hamid Dbeibah comme Premier ministre, son refus de quitter son poste. Il va contester la nomination de son successeur devant les tribunaux."Je suis conscient que des questions ont été soulevées quant à la base juridique de ma nomination. Le gouvernement libyen a le droit de nommer le président et le conseil d'administration de la NOC. J'ai été officiellement nommé président par le gouvernement d'unité nationale", déclarait, mardi 19 juillet 2022, Fahrat Bengdara dans un communiqué. La plupart des filiales et sociétés affiliées à la NOC (Zallaf Libya Oil and Gas, Zueitina Oil, Jowfe Oil Technology Co., Akakus Oil Co. et Mellitah Oil and Gas Co) ont d'ailleurs reconnu officiellement ce changement de présidence.Cette politisation de la NOC n'est pas anodine dans un pays où la ressource pétrolière représente 97% des recettes de l'État soit 103,4 mrds de dinars libyens (22,39 mrds$ - 19,90 mrds€) en 2021 selon la CBL. Martha Pobee "souligne la nécessité pour la NOC de rester neutre et libre de toute pression politique" et appelle les acteurs concernés à "surmonter leurs divergences". Elle insiste sur le fait que ces ressources naturelles "appartiennent à tous les Libyens" et les revenus générés par leur exploitation doivent donc être distribués de manière équitable et utilisés pour améliorer les services publics.Le pétrole, par le blocage de ses infrastructures ou leur prise de contrôle, a toujours été une arme de chantage entre les différents rivaux depuis plus d'une décennie.