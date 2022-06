L'Onu rend responsable l'occupation israélienne dans le conflit israélo-palestinien

"Les conclusions et recommandations relatives aux causes profondes sous-jacentes étaient en très grande majorité dirigées vers Israël, ce que nous avons considéré comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et de la réalité d'un État occupant l'autre", commente Navanethem Pillay, présidente de la Commission.



Le rapport regrette que les recommandations du CDH n'aient pas été, dans leur grande majorité, mises en œuvre et notamment "les appels à faire en sorte que les responsables des violations par Israël du droit international humanitaire et des droits de l'homme, et des tirs aveugles de roquettes par les groupes armés palestiniens sur Israël rendent des comptes".



Il pointe également le fait que "l'Autorité palestinienne utilise fréquemment l'occupation pour justifier ses propres violations des droits de l'homme et comme raison principale de son incapacité à organiser des élections législatives et présidentielles". Et dénonce dans le même temps le faible engagement en faveur du respect des droits de l'homme des autorités de facto de Gaza qui n'ont pas adhéré au droit humanitaire international.