L'Onu reconduit pour un an sa mission de maintien de la paix au Sahara occidental

MAROC. Le Conseil de sécurité des Nations unies a reconduit d'un an, vendredi 30 octobre 2020 au soir, le mandat de la Minurso.

Siégeant à Laayoune, la force armée assurant le maintien de la paix au Sahara occidental depuis avril 1991 va donc pouvoir poursuivre sa mission jusqu'au 31 octobre 2021.



La résolution 2548 présentée par les Etats-Unis a été ratifiée par les quinze membres du Conseil (par écrit à cause de la pandémie), avec treize voix pour et deux abstentions, celles de la Russie et de l'Afrique du Sud. Ce texte félicite le Maroc pour ses efforts "sérieux et crédibles" et valide l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume depuis avril 2007. La résolution, tout en reconnaissant une nouvelle fois l'Algérie comme partie principale à ce différend régional aux côté du Maroc, de la Mauritanie et du Polisario, insiste sur la nécessité de "parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable" sur cette question.



"La concrétisation d’une solution politique à ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les Etats membres de l’Union du Maghreb Arabe contribueraient à la stabilité et à la sécurité, induisant à son tour la création d’emplois, de croissance et d’opportunités pour l’ensemble des peuples de la région du Sahel”, commente le Conseil de sécurité.