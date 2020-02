L'Onu publie une liste des entreprises opérant dans les colonies israéliennes

Cette "liste de la honte" - Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères, parle de "reddition honteuse" aux pays et aux organisations qui veulent nuire à Israël - comporte majoritairement des banques et des entreprises de construction israéliennes. Mais aussi de grands groupes internationaux comme Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor, Motorola, General Mills, et les Françaises Egis Rail, Egis SA et Alstom. Quatre-vingt-quatorze de ces entreprises sont domiciliées en Israël, et dix-huit dans six autres Etats.Riyad al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, évoque "une victoire pour le droit international" et invite désormais les Etats membres de l'Onu et le Conseil des droits de l'homme de l'Onu à "émettre des recommandations et des instructions à ces entreprises pour qu'elles mettent immédiatement fin à leur travail dans les colonies".La publication de la liste intervient alors que Mahmoud Abbas vient de r ejeter en bloc le plan de paix entre Israël et la Palestine proposé par Donald Trump le 28 janvier 2020