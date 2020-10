L'Onu et les États-Unis qualifient de "fructueux" les pourparlers entre Israël et le Liban sur leurs frontières

ISRAËL / LIBAN. Les pourparlers entre Israël et le Liban ont débuté, mercredi 14 octobre 2020 , par un premier cycle à Naqoura au Liban, et plus précisément au siège de la Force intérimaire des Nations Unies, la Finul. Les discussions ont porté sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays, zone très prometteuse en matière de gaz naturel. Placée sous l'égide de l'Onu, cette première réunion est dirigée par Jan Kubis, coordinateur des Nations unies pour le Liban, et le Secrétaire adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, David Schenker.Dans une communication commune publiée à l'issue de cette première réunion, les deux organisateurs ont qualifié les pourparlers d'"entretiens fructueux", tout en "réaffirmant leur engagement à poursuivre les négociations plus tard dans le mois". Une nouvelle session doit en effet se dérouler le 28 octobre 2020."L'ONU est pleinement engagée à soutenir les parties dans les discussions, par l'intermédiaire de ses représentants et comme elles l'ont demandé, alors qu'elles s'efforcent de parvenir à un résultat final convenu" a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU dans une déclaration.