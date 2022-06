L'Onu donne une semaine aux rivaux libyens pour s'entendre sur un cadre électoral

LIBYE. Alors que se déroule au Caire, du dimanche 12 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022, la troisième et dernière séance de négociations des rivaux libyens, l'Onu tape du poing sur la table. "Ce dernier cycle intervient à un moment critique pour votre pays. Après onze longues années de division, de dysfonctionnement, de conflit et de chaos, le peuple libyen est épuisé", affirme Stephanie Williams. La conseillère spéciale des Nations unies pour la Libye a donné aux délégués présents de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État un délai d'une semaine "pour obtenir le meilleur résultat positif possible" afin de fixer un cadre constitutionnel permettant, enfin, d'organiser des élections (une présidentielle et des législatives) dans ce pays. Les participants tentent depuis le 13 avril 2022 et leur première réunion d'y parvenir. Programmée le 24 décembre 2021 , puis repoussée au 24 janvier 2022 , le scrutin présidentiel n'a jamais pu se tenir . En cause, la non-compatibilité de deux textes de lois les encadrant et la difficulté de valider certaines candidatures. 2,8 millions de Libyens sont inscrits sur les listes électorales. "Mon message est clair pour les obstructionnistes et ceux qui veulent perturber ce processus politique délicat par l'usage de la force, vous devez cesser, et vous devez baisser vos armes et cesser de terroriser les populations civiles ... assez c'est assez", lance Stephanie Williams.