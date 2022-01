L'Onu appelle à des réformes politiques et économiques dans les Territoires palestiniens

Fin décembre 2021, Mahmoud Abbas, président palestinien, et Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, ont réalisé plusieurs avancées dont la mise à jour de l'enregistrement de quelque 9 500 Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Israël a également prévu de verser 100 millions de shekels (28 M€) à titre d'avance sur les recettes fiscales qu'il perçoit au nom de l'Autorité palestinienne.



Benny Gantz a également indiqué qu'il accorderait des permis d'entrée supplémentaires pour des responsables et des hommes d'affaires. En outre, en janvier 2022, 10 000 permis pour les marchands et les commerçants ont été validés sur environ 12 000 documents approuvés. Ceci représente le nombre le plus élevé depuis des années selon Tor Wennesland. Il se félicite de toutes les mesures permettant d'accroître la circulation des biens et des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la bande de Gaza tout en encourageant à Israël et l'Autorité palestinienne à améliorer encore l'accès au commerce.



L'émissaire de l'Onu demande cependant aux deux parties de "poursuivre et élargir cet engagement pour englober les problèmes politiques sous-jacents" et de travailler, dans une approche coordonnée, pour "surmonter les obstacles politiques, économiques et institutionnels bloquant la voie vers un processus de paix significatif". Il intègre dans ce souhait, la nécessité pour "toutes les factions palestiniennes à parvenir à un consensus politique pour ramener Gaza et la Cisjordanie occupée sous une seule autorité palestinienne légitime et démocratique."