L'OTAN commande vingt Eurofighter pour l'Armée de l'air espagnole

"Cette commande souligne la force actuelle et future du programme - qui permettra à l'Eurofighter de rester l'épine dorsale de la défense aérienne européenne pendant de nombreuses années - et représente un soutien bienvenu pour l'industrie aérospatiale européenne", indique Carlo Mancusi, Pdg d'Eurofighter GmbH. Même écho chez Gerhard Baehr, Pdg d'Eurojet Turbo GmbH, pour qui elle "renforce la capacité de défense européenne et assure simultanément la sécurité à long terme d'un certain nombre d'emplois hautement qualifiés dans l'industrie aérospatiale européenne."



A l'issue de ce contrat, l'Espagne disposera d'un total de quatre-vingt dix Eurofighter. Intégrés depuis 2003 dans sa flotte, ces appareils sont opérés depuis les bases aériennes de Morón (près de Morón de la Frontera en Andalousie) et d'Albacete (en Castille-la-Manche, à 170 km au sud-ouest de Valence) des respectivement 11e et 14e escadrons.



Lancé fin mars 1994, l'Eurofighter est le plus grand programme de défense européen et regroupe le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. A ce jour, il a enregistré 681 commandes d'avions auprès de neuf États et assure plus de 100 000 emplois dans 400 entreprises européennes.