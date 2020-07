L'ONU dénonce des crimes de guerre à Idlib

SYRIE. Dans un rapport publié mardi 7 juillet 2020 à la demande du Conseil des droits de l'homme, la Commission d'enquête indépendante de l'Onu sur la Syrie recense des dizaines de crimes de guerre et de possibles crimes contre l'humanité perpétrés dans la région d'Idlib. Cette ville syrienne se trouve depuis plus d'un an au coeur des combats de la guerre civile alors que le gouvernement de Bachar al-Assad tente de la reprendre par des attaques aériennes et terrestres.Selon Paulo Sergio Pinheiro, président de la Commission d'enquête assisté de deux autres enquêteurs, ces crimes auraient été recensés de novembre 2019 à juin 2020 et concerneraient cinquante-deux assauts répertoriés ces derniers mois contre des centres de santé (17 raids), des écoles (14), des marchés (9) ou des maisons (12). "Des enfants ont été bombardés à l’école, des parents au marché, des patients à l’hôpital..., et des familles entières ont été bombardées, même pendant leur fuite", se plaint Paulo Sergio Pinheiro.Il note aussi que des déplacements forcés (1 million de personnes) dus aux bombardements pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité. Et évoque aussi des détentions, des tortures et des exécutions de civils."Il est tout à fait odieux qu'après plus de neuf ans, des civils continuent d'être attaqués sans discernement, voire pris pour cible, alors qu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes", souligne Paulo Sergio Pinheiro.