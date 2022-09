L'ONU alloue 8 M$ pour soutenir les Libanais en situation de vulnérabilité

LIBAN. Le Fonds humanitaire pour le Liban (LHF) a annoncé, mardi 13 septembre 2022, l'allocation d'une enveloppe de 8 M$ (8,01 M€) pour "répondre aux besoins des urgents des personnes vulnérables" au Liban. Venant en complément d'une précédente de 16 M$ versée en juin 2022, elle permettra d'assurer "une aide vitale urgente et essentielle à tous les groupes de la population" et améliorera la préparation de l'hiver.



Ce fonds commun dirigé par le coordinateur humanitaire pour le Liban et géré par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) va concentrer son soutien sur le continuité minimale des services d'eau, le retour à l'école et la protection de ceux qui en ont le plus la nécessité. "Des systèmes de suivi solides sont en place pour s'assurer que l'assistance parvient aux plus vulnérables en fonction des besoins", précise l'OCHA.



Les 8 M$ alimenteront en priorité dix-sept projets sectoriels et multisectoriels dans les secteurs de l'éducation, de la protection de l'enfance, de l'abri, et de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les zones où les besoins sont les plus aigus.

Dans un communiqué, l'Onu indique que "plus de la moitié du financement ciblera les Libanais et le reste sera destiné aux migrants, aux réfugiés palestiniens et aux réfugiés syriens". 29% de l’argent sera versé à des organisations non gouvernementales locales et nationales.