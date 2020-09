L'OMT veut encourager le tourisme interne pour redresser les économies

MONDE. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) voit dans le tourisme interne "un tremplin intéressant pour se rétablir des effets économiques et sociaux de la pandémie de Covid-19" pour les pays développés et les pays en développement.



Dans une note d'information publiée lundi 14 septembre 2020, l'institution des Nations unies basée à Madrid, souligne qu'elle "s'attend à ce que le tourisme interne reparte plus vite et avec plus d'intensité que les voyages internationaux".



Environ 9 milliards de voyages de tourisme interne ont été enregistré dans le monde en 2018, soit six fois plus que le nombre des arrivées de touristes internationaux (1,4 milliard la même année). D'autre part, le tourisme interne, dans la plupart des destinations, "génère des niveaux plus élevés de recettes que le tourisme international" indique le texte. Il interviendrait, dans les pays de l'OCDE pour 75% des dépenses touristiques totales et, les dépenses de tourisme interne seraient, dans l'Union européenne, 1,8 fois plus élevées que les dépenses du tourisme récepteur.