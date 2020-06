L'OMS s'inquiète de l'accélération brutale du nombre de cas de Covid-19 en Afrique

AFRIQUE. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nombre de cas de Covid-19 reste faible sur le continent africain mais la pandémie s'accélère brutalement. L'institution des Nations Unies parle de plus de 200 000 cas confirmés avec 5 600 décès. "Il a fallu quatre-vingt-dix huit jours pour atteindre 100 000 cas, et seulement dix-neuf jours pour passer à 200 000 cas", indique l'OMS dans un communiqué paru jeudi 11 juin 2020.



"Dix sur cinquante-quatre pays sont les principaux moteurs de l'augmentation du nombre de cas, représentant près de 80% de l'ensemble des cas", souligne-t-elle. Elle précise que plus de 70% des décès se concentrent dans cinq pays seulement : l'Algérie, l'Égypte, le Nigéria, le Soudan et l'Afrique du Sud. Ce dernier pays recense 25% du nombre total de cas enregistrés sur le continent.



La transmission se concentre principalement dans les capitales, mais les cas continuent à se propager dans les provinces.



"Pour l'instant, l'Afrique ne représente encore qu'une petite fraction des cas dans le monde", commente Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. "Mais le rythme de la propagation s'accélère. L'action rapide et précoce des pays africains a contribué à maintenir les chiffres à un niveau bas, mais une vigilance constante est nécessaire pour empêcher que la Covid-19 ne submerge les structures de santé", prévient-elle.



L'OMS conseille donc à ces pays de bien contrôler l'assouplissement actuelle des restrictions et d'associer ce processus à la mise en place de capacités et de mécanismes de test à grande échelle. Et à leurs autorités sanitaires de continuer à assurer la continuité des services de soins de santé essentiels tout en reprenant l'ensemble des services de santé de routine.



Pour Matshidiso Moeti, "les consignes de rester chez soi et la fermeture des marchés et des entreprises ont pesé lourdement, particulièrement sur les communautés les plus vulnérables et les plus marginalisées. De ce fait, la nécessité de trouver un équilibre entre sauver des vies et protéger les moyens de subsistance est une considération essentielle dans cette réponse, en particulier en Afrique."