L'OIT prévoit une reprise du marché du travail aléatoire et partielle au second semestre 2020

Pour le second semestre 2020, les perspectives demeurent inquiétantes. L'OIT table sur 4,9% de perte d'heures travaillées (140 millions d'emplois) au quatrième trimestre 2020 dans le scénario de base s'appuyant sur les dernières projections de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et de 11,9% (340 millions d'emplois) dans celui le plus pessimiste envisageant une seconde vague de la pandémie et donc une fermeture très étendue des lieux de travail. Reste le scénario optimiste - prévoyant une reprise économique rapide - dans lequel la perte des heures travaillées se réduit à 34 millions d'emplois au quatrième trimestre 2020, soit un écart de 1,2% par rapport au quatrième trimestre 2019. Fin mars 2020 , l'organisation envisageait la perte d'emplois à cause des conséquences économiques de la Covid-19 entre 5,3 et 24,7 millions dans le monde.Selon les projections du BIT, "La reprise des heures travaillées devrait être plus rapide en Afrique, région qui, historiquement, possède des taux de chômage élevés en raison du fort taux d'informalité", indique le rapport de l'OIT. La reprise la plus lente se déroulerait aux Amériques.Dans la cinquième édition de "Covid-19 et monde du travail", l'OIT suggère quatre axes de réponse politique pour combattre la crise de Covid-19 avec les normes internationales du travail : Stimuler l'économie et l'emploi; soutenir les entreprises, les emplois et les revenus; protéger les travailleurs sur leur lieu de travail; s'appuyer sur le dialogue social pour trouver des solutions. Elle appelle notamment, pour ne prendre qu'un point sur chacune de ces préconisations, à des prêts et un soutien financier à des secteurs spécifiques, y compris celui de la santé, à l'extension de la protection sociale pour tous, à l'adaptation des régimes de travail (par exemple le télétravail) et au renforcement des capacités et de la résilience des organisations d'employeurs et de travailleurs.Lire aussi : La Berd et l'OIT conseillent les gouvernements des Balkans occidentaux face à l'impact de la crise