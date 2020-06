L'OIT et la Berd au chevet du marché du travail monténégrin

MONTÉNÉGRO. Confronté aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, le Conseil social du Monténégro a fait appel, en avril 2020 comme les autres pays des Balkans occidentaux , aux experts de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) pour en surmonter l'impact. Les deux institutions publient, jeudi 25 juin 2020, un rapport conjoint comprenant une liste de recommandations politiques pour créer des emplois et protéger les salariés vulnérables et les entreprises à risque.L'OIT et la Berd conseillent aux autorités de ce pays de 610 000 habitants indépendant depuis juin 2006, d'introduire des filets de sécurité pour les nouveaux pauvres et nouveaux vulnérables ainsi que de créer une allocation de chômage dédiée aux jeunes en âge de travailler. D'autre part, elles suggèrent la restructuration du programme actuel de formation professionnelle des diplômés en un programme de stages universels et à durée indéterminée plus rentable et aligné sur les pratiques similaires développées dans l'Union européenne. Enfin, l'OIT et la Berd incite le Monténégro à mettre en place des mesures actives pro-emploi en réponse à la crise comme des programmes de partage d'emploi, des réductions volontaires des heures de travail, la rotation des emplois et le télétravail.