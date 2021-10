L'OCDE va accompagner les réformes structurelles du gouvernement égyptien

Le Programme-pays de l'OCDE s'appuie sur cinq volets : croissance économique inclusive et durable, innovation et transformation numérique, gouvernance et lutte contre la corruption, statistiques, développement durable. Il comprend trente-cinq projets "ainsi qu'une fonction de coordination permettant d'assurer que celui-ci est mis en œuvre et suivi de façon efficace", précise l'OCDE.L'ensemble de ces volets devra mettre l'accent sur l’égalité hommes-femmes et sur l’inclusion des femmes et des jeunes dans l’économie et dans la société, ainsi que sur des mesures visant à promouvoir le passage des Pme dans l’économie formelle. L'informelle représente jusqu'à 40% du PIB et les taux de chômage des jeunes et des femmes atteignent respectivement 30% et 22%. Ils se classent parmi les plus élevés de la région Mena (Moyen-Orient-Afrique du Nord)."Un Programme-pays d'aussi vaste portée pourra aider l'Égypte à améliorer sa compétitivité et son intégration dans l'économie mondiale", commente Mostafa Madbouly. "Grâce à lui, l'Égypte pourra obtenir des avancées concernant ses priorités au titre de la deuxième phase de son Programme national de réforme économique et sociale", poursuit le Premier ministre égyptien.Seul dans la région Mena et l'un des rares au monde à avoir affiché une croissance positive en 2020 malgré la pandémie mondiale, le pays envisage un PIB réel en progression de 3,3% en 2020-2021 et de 5,6% en 2021-2022.