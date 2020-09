L'OCDE constate des records de chutes du PIB au second trimestre 2020 en France, Italie et Turquie

FRANCE / TURQUIE. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les économies du G20 ont subi des "chutes sans précédent du Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre 2020" par rapport au premier trimestre 2020 en raison de la mise en place de mesures de confinement. La baisse a atteint 6,9% dans la zone contre -1,6% enregistrés au premier trimestre 2009, au plus fort de la crise financière. Seule la Chine affiche une croissance (11,5%) alors que les autres pays du G20 connaissent un effondrement de -25,2% (Inde) à - 3,2% (Corée du Sud et Russie).



Les trois pays méditerranéens du G20 dépassent les 10% de baisse de leur PIB au deuxième trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2020. La France tombe à - 13,8%, l'Italie à - 12,8% et la Turquie à - 11,0%. Des chiffres à comparer à la moyenne de - 10,6% pour l'ensemble des pays OCDE, de - 11,4% pour l'Union européenne et -11,8 pour la zone euro.



Comparé au deuxième trimestre 2019, les chutes du deuxième trimestre 2020 sont encore plus conséquentes pour les deux pays européens avec -18,9% pour la France, -17,7% pour l'Italie mais moindres pour la Turquie avec -9,0%.



"Le PIB en glissement annuel de la zone du G20 a diminué de moins 9,1 % au deuxième trimestre de 2020, après une contraction de moins 1,7 % au trimestre précédent", précise l'OCDE.