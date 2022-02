L'Italien Saipem écope d'une amende de 192 M€ pour corruption en Algérie

ITALIE / ALGÉRIE. Saipem, société italienne spécialisée dans la recherche et les forages pétroliers, a été condamnée, lundi 14 février 2022 par le tribunal de Sidi M'Hamed (Alger) à une amende de 192 M€ pour des faits de corruption. Et plus exactement d'"avoir obtenu un contrat, avec un prix supérieur à la valeur prévue, conclu avec une société commerciale et industrielle d'État, en bénéficiant de l'influence de représentants de cette société" ainsi que produit de "fausses déclarations douanières", comme l'indiquent les attendus du jugement.



Deux de ses cadres supérieurs, Gilbert Bulato et Massimo Gallipoli Steal, ont écopé de six ans de prison chacun et une amende d'un million de dinars (6 261 €).



Pour les mêmes faits, Chakib Khelil, ancien ministre algérien de l'Énergie, a été condamné, par contumace, à une peine de vingt ans de prison et deux millions de dinars (12 520 €) d'amende. En fuite aux États-Unis, il se trouvait sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis en août 2019. Un précédent avait déjà été délivré en août 2013 pour "corruption, blanchiment d’argent, conclusion de contrats contraires à la réglementation, abus de pouvoir et constitution de bandes criminelles organisées" après les résultats d'une enquête sur le versement de commissions par une filiale de l'Italien ENI pour l'obtention de contrats en Algérie. Mais il avait été annulé par le président Abdelaziz Bouteflika, son ami d'enfance.



Mohamed Meziane, ancien Pdg de Sonatrach, déjà emprisonné dans une autre affaire, est condamné à cinq ans et un million de dinars d'amende. D'autres cadres de l'entreprise pétrolière détenue à 100% par l'Etat algérien, ont également été épinglés par les juges, dont son vice-président Abdelhafidh Feghouli qui devra passer six ans en geôle et payer un million de dinar d'amendes.