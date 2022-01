L'Italien Eni reprend le spécialiste du photovoltaïque Solar-Konzept Greece

GRÈCE / ITALIE. Le numéro un italien des hydrocarbures ENI (43,98 mrds€ de chiffre d'affaires en 2020) annonce, jeudi 13 janvier 2022, l'acquisition de la société grecque Solar-Konzept Greece (SKGR), spécialisée dans les installations photovoltaïques.



Ce rachat a été réalisé auprès de la société Solar-Konzept International (qui dispose également de filiales en Italie et aux Pays-Bas), détenue majoritairement par la société d'investissement durable et de développement d'actifs germanique Aquila Capital. Il a été effectué par le biais d'Eni gaz e luce. Présente depuis 2000 sur le marché grec, la filiale gaz et électricité d'Eni exploite 1,2 GW de capacité en énergie renouvelable et revendique 500 000 clients.



En avril 2021, Eni avait dévoilé son intention de fusionner les branches ventes de gaz et d'électricité au détail et énergies renouvelable d'Eni gaz e luce pour créer une autre entité baptisée Plenitude. Cette dernière introduira en bourse jusqu'à 30% de son capital en 2022 avec pour objectif de développer plus de 6 GM de nouvelles installations d'ici 2025 et plus de 15 GW d'ici 2030.