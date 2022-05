L'Italie va pouvoir soutenir à hauteur d'1,2 mrd€ les secteurs de l'agriculture et de la pêche

ITALIE. La Commission européenne a autorisé, mercredi 18 mai 2022, l'État italien à mettre en œuvre un régime-cadre de 1,2 mrd€ pour soutenir les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture. Ces professionnels souffrent de la crise géopolitique causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions liées. Ils subissent de plein fouet l'augmentation du coût des intrants, particulièrement avec la hausse des prix de l'électricité, des aliments pour animaux et des carburants.



L'accord de la Commission européenne s'appuie sur son dispositif d'encadrement temporaire de crise en matière d'aides d'État adopté le 23 mars 2022. L'institution considère que le régime italien est conforme aux conditions énoncées par cette exception, à savoir que l'aide ne dépassera pas 35 000 € par bénéficiaires actif dans les secteurs de la production agricole primaire, de la pêche et de l'aquaculture et 400 000 € dans tous les autres secteurs. De plus, ce soutien ne pourra être octroyé que jusqu'au 31 décembre 2022.



La Commission européenne le juge donc "nécessaire, approprié et proportionné pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre", comme le précise un communiqué.