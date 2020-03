L'Italie va fermer ses écoles et universités à cause du coronavirus

ITALIE. Selon l'agence nationale Ansa, le gouvernement italien a pris une décision drastique face à l'évolution du coronavirus en promulguant la fermeture de toutes les écoles et les universités du pays à partir du jeudi 5 mars 2020 et jusqu'à m-mars 2020.



Lucia Azzolina, ministre italienne de l'Education, a démenti l'information, mais seulement pour signaler que la mesure n'avait pas encore été prise et le serait "dans les prochaines heures."



Des mesures similaires ont déjà été décrétée dans certaines zones dîtes rouges du Nord de l'Italie (onze communes en quarantaine) où la population se trouve en quarantaine. Des rencontres sportives ont été annulées (comme les deux demi-finales de la Coupe d'Italie de football qui devaient opposer, mercredi 4 mars 2020 la Juventus de Turin à l'AC Milan et, jeudi 5 mars 2020, Naples à l'Inter de Milan) et les entrainements et matchs de football vont désormais se dérouler à huis clos, et ce pendant un mois.



Désormais, le virus est présent dans dix-neuf des vingt régions italiennes et se trouve donc toujours en phase d'expansion avec une hausse de 18% des cas en une seule journée, mardi 3 mars 2020..



Troisième pays le plus touché dans le monde après la Chine et la Corée du Sud, l'Italie a enregistré, à ce jour, 2 502 cas de Covid-19 dont soixante-dix-neuf mortels.