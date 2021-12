L'Italie restreint l'entrée à son territoire pour les fêtes de fin d'année

Les enfants de moins de six ans, les personnes venant pour un séjour inférieur à 120 heures pour un motif professionnel, sanitaire ou d'urgence absolue, les voyageurs observant un transit de moins de 36 heures sur le territoire italien seront exemptés de test pour entrer en Italie. Cette exception touche également le personnel des entreprises et des institutions ayant leur siège social ou secondaire en Italie et effectuant un déplacement à l’étranger inférieur à 120 heures, pour motif professionnel avéré; les élèves et étudiants suivant un programme d’études dans un État autre que leur État de résidence, d’habitation ou de séjour, dans lequel ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine; ainsi que les équipage des moyens de transport.D'autre part, certaines régions italiennes mettent en place des mesures additionnelles jusqu'au 31 décembre 2021. Se trouvant en zone blanche, la Sicile va contraindre les voyageurs en provenance de France, de Grèce, des Pays-Bas, de Malte, du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis à se soumettre à un test rapide dès leur arrivée. La région des Pouilles demande un enregistrement en ligne avant le départ. La République de Saint Marin met en place la même formalité qui passe par l'envoi d'un courriel préalable à toute arrivée.Parallèlement, dans plusieurs communes italiennes, le port du masque en extérieur est obligatoire dans les lieux de forte affluence. Sont notamment concernées : Rome, Milan, Bergame, Bologne, Padoue, Turin (en centre-ville) ainsi que la région de la Campanie et quelques villes en Sicile.Selon le centre de ressources de l'Université Johns Hopkins, l'Italie a enregistré 5,25 millions de cas confirmés et 135 049 décès depuis le début de l'épidémie.