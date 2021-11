L'Italie et l'Espagne devancent la France sur le podium viticole mondial

MONDE. L'ensemble de la production mondiale de vin en 2021 se trouve en repli de 4% par rapport à 2020 avec une estimation moyenne de 250,3 millions d'hectolitres. Ce chiffre - publié, jeudi 4 novembre 2021, par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) dans un rapport basé sur les informations recueillis auprès de vingt-huit pays - se situe à un niveau proche de celui de 2017, considéré comme le plus bas historique.



Dans la seule Union européenne, "en raison du gel tardif du printemps et de conditions météorologiques globalement défavorables", précise l'OIV, la perte s'établit à 21 millions d'hectolitres d'une année sur l'autre (-13%) avec une production de 145 millions d'hectolitres (jus et moûts exclus)



Si certains pays s'en sortent mieux avec des résultats en hausse, comme le Portugal (6,5 millions d'hectolitres +1%), la Roumanie (5,3 millions d'hectolitres +37%), la Hongrie (3,1 millions d'hectolitres +4%) ou l'Allemagne (8,4 millions d'hectolitres +4%), les plus gros producteurs mondiaux accusent tous un net recul. L'Italie, au premier rang sur la planète dans ce secteur connaît un retrait de 9% de sa production ) 44,5 millions d'hectolitres. La France, seconde en 2020, ne réalise que 34,2 millions d'hectolitres, soit une chute de 29% par rapport à l'exercice précédent. En ajoutant des épisodes de mildiou (champignon parasite) aux handicaps des vignes européennes, l'hexagone a "subi le plus durement les effets d'un millésime désastreux", indique le rapport.

Cette dégringolade - "son plus bas volume de production depuis 1957", selon Pau Roca, directeur général de l'OIV - permet à l'Espagne (35 millions d'hectolitres soit -14%) de lui ravir, de justesse, la seconde place mondiale. Un évènement qui n'était pas arrivé depuis 2013.



Italie, Espagne et France représentent 45% de la production mondiale. Au global, ces trois pays ont perdu environ 22 millions d'hectolitres par rapport à 2020.