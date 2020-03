L'Italie décide de fermer toute activité de production non indispensable

ITALIE. Avec 53 000 cas, près de 5 000 morts et près de 3 000 personnes en soins intensifs, l'Italie reste le pays le plus touché par le Covid-19. Les mesures de confinement ne suffisant plus, Giuseppe Conte a décidé, dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mars 2020, de fermer "toute activité de production sur le territoire qui ne serait pas strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de nous garantir les biens et services essentiels." Le Premier ministre italien précise, "nous ralentissons le moteur productif du pays, mais nous ne l'arrêtons pas."



Concrètement, et même si Giuseppe Conte prévoit de dresser, avec les syndicats, "une liste détaillée des filières les plus nécessaires au fonctionnement de l'Etat dans cette phase d'urgence", seuls les magasins d'alimentation, les pharmacies, les transports, les services postaux, financiers et d'assurance, les professions médicales et celles du maintien de l'ordre bénéficieraient d'une autorisation de poursuivre leurs activités.



Attilio Fontana, gouverneur de Lombardie, région où ont été recensés 3 100 morts, a promulgué de nouvelles mesures restrictives entrées en vigueur depuis dimanche 22 mars 2020. Il ferme les marchés en plein air, arrête les chantiers de constructions et interdit le sport en extérieur, même seul. Par ailleurs, toutes les personnes entrant dans une pharmacie ou un supermarché subira un contrôle de sa température.