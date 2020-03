L'Italie commence à fermer ses aéroports

ITALIE. Les vagues de fermetures se poursuivent en Italie. Le pays s'isole de plus à cause du l'épidémie du Covid-19. Les autorités italiennes ont décidé de fermer, à compter du vendredi 13 mars 2020, l'aéroport de Rome Ciampino.Située à quinze kilomètres de Rome, cette plate-forme accueille quasiment que des compagnies low cost dont, notamment, Ryanair, qui a déjà annoncé l'arrêt de ses vols vers et de l'Italie, et Wizz Air.L'aéroport international Leonard-de-Vinci, aussi appelé Rome-Fiumicino, va limiter aussi son activité en fermant, à partir de mardi 17 mars 2020, un terminal sur les trois qu'il abrite. Il s'agit du terminal 1, dédié aux vols nationaux et à ceux d'Alitalia et KLM-Air France. Plusieurs grandes compagnies ont renoncé à desservir l'Italie, comme Air France et British Airways.