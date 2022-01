L'Irena voit dans le Maroc un futur géant de l'hydrogène vert

MAROC. Selon le rapport "Geopolitic of the energy transformation: the hydrogen factor" ("Géopolitique de la transformation énergétique: le facteur hydrogène") de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), "la croissance rapide de l'économie mondiale de l'hydrogène peut entraîner d'importants bouleversements géoéconomiques et géopolitiques et donner lieu à une vague de nouvelles interdépendances". Edité le 15 janvier 2022, ce document de 118 pages précise que cette énergie produite à partir d'énergie fossile (hydrogène gris), d'électricité renouvelable via l'électrolyse (hydrogène vert) ou de gaz naturel (hydrogène bleu), va "modifier la géographie du commerce de l'énergie et régionaliser les relations énergétiques, laissant entrevoir l'émergence de nouveaux centres d'influence géopolitique fondés sur la production et l'utilisation de l'hydrogène, à mesure que le commerce traditionnel du pétrole et du gaz décline".L'Agence basée à Abou Dabi estime que plus de 30% de l'hydrogène pourrait faire l'objet d'un commerce transfrontalier d'ici 2050, soit une part plus importante que celle du gaz naturel aujourd'hui. Ainsi, des pays ne pratiquant pas traditionnellement le commerce de l'énergie commencent à établir des relations énergétiques bilatérales autour de cette énergie laissant entrevoir la création de nouveaux acteurs et l'émergence de nouvelles catégories d'importateurs et d'exportateurs sur la scène mondiale. "Plus de trente pays et régions prévoient déjà aujourd'hui un commerce transfrontalier actif", indique le rapport."Certains pays qui s'attendent à être des importateurs déploient déjà une diplomatie dédiée à l'hydrogène, comme le Japon et l'Allemagne", souligne le document. Les exportateurs de combustibles fossiles (comme l'Australie, Oman, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis) considèrent de plus en plus l'hydrogène propre comme un moyen attrayant de diversifier leurs économies. Même si l"'hydrogène ne compensera pas les pertes de revenus du pétrole et du gaz", précise toutefois l'Irena.