L'ITCEQ appelle à un renouveau de la politique industrielle en Tunisie

TUNISIE. Une étude de l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) de janvier 2022 insiste sur l'importance de l'intervention des pouvoirs publics pour développer l'industrie en Tunisie. Selon les rédacteurs de ce document de 130 pages intitulé "Pour un renouveau de la politique industrielle en Tunisie - Exigences du positionnement compétitif" et coordonné par Souad Dhaoui, "la politique industrielle est l’un des principaux leviers d’action permettant aux pouvoirs publics de mettre en œuvre une politique structurelle qui cherche à améliorer les bases et les structures de l’économie dans le but d’améliorer le fonctionnement de cette dernière, de l'adapter aux transformations de la société pour accroître sa croissance potentielle et d’améliorer son intégration et son position au niveau international". Et d'insister, "la transformation de la structure d’une économie s’avère, ainsi, intimement liée au développement du secteur manufacturier".L'établissement public à caractère non administratif sous tutelle du Ministère tunisien de l'économie et de la planification met donc en avant "la contribution du secteur manufacturier au PIB" et la nécessité de "choisir l'industrialisation comme élément central d'une stratégie de développement", une option qui a permis aux économies avancées de progresser.L'étude épouse la position de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour qui "la réussite de l’intégration d’une économie dans les marchés internationaux dépend, aujourd’hui, tout autant de sa capacité d’importer des intrants de bonne qualité (favorisant la diffusion de la connaissance étrangère) et de sa capacité d'exporter de la valeur ajoutée produite localement et contenue dans des biens et services intermédiaires qui peuvent être intégrés dans les exportations des autres pays".