L'IFC et Proparco financent l'expansion du Marocain Dolidol

MAROC. Dolidol, a contracté, mercredi 21 décembre 2021, deux prêts pour un montant total de 20 M€. Basé à Dar Bouazza (près de Casablanca), le numéro un marocain de la literie, filiale de Palmeraie Industries & Services (groupe Palmeraie Holding), veut financer son développement au Nigéria et renforcer son efficience énergétique.



L'enveloppe a été réunie par la Société financière internationale (IFC- Groupe de la Banque mondiale) qui alloue personnellement 13,5 M€. Proparco, la filiale dédiée au secteur privé du groupe Agence française de développement (AFD), octroie un prêt de 6,5 M€.



Dolidol vient d'acquérir, en novembre 2021, le Nigérien Mouka, principal fournisseur de matelas et de literie du pays. Après un investissement de 60 M$ (53 M€), il entend avec cette nouvelle ligne de crédit de 20 M€ renforcer le réseau de distribution de sa nouvelle filiale au Niger pour améliorer la quantité et la qualité des articles de literie disponibles dans ce pays. "Notre ambition est d'offrir aux Nigérians de la literie de bonne qualité et abordable et de développer nos activités dans le pays, ce qui permettra de créer des emplois, d'offrir des formations et de mettre en place des chaînes d'approvisionnement durables", commente Mohamed Lazaar, directeur général de Dolidol. Son entreprise bénéficiera d'une assistance technique d'IFC pour ce chantier.