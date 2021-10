L'Europe et le Maghreb à la traîne pour les emplois dans les énergies renouvelables

Les pays riverains de la Méditerranée se trouvent sérieusement à la traîne. Seule dans cette région à tirer son épingle du jeu, l'Espagne avec une augmentation de 17% des emplois du secteur en 2019 (95 100 salariés contre 81 300 en 2018). "L'expansion a été entièrement portée par l'éolien et le solaire photovoltaïque", précise l'IRENA. Ces deux industries employaient respectivement 28 600 et 21 400 salariés à fin 2020, soit 53% de tous les emplois espagnols dans la domaine du renouvelable. Avec 31 900 emplois, la biomasse reste cependant toujours en tête, même si ce chiffre baisse d'années en années. Selon l'Association espagnole des énergies renouvelables (APPA), "la contribution du secteur des énergies renouvelables au PIB a progressé de 19 %, pour atteindre 12,5 mrds€ en 2019".

Madrid se classe premier européen, derrière l'Allemagne et devant le Danemark, pour les exportations d'équipements éoliens (nacelles, moyeux et pales). L'UE représente 30 à 40% du marché mondial de l'installation de turbines, stable sur la dernière décennie avec environ 8 mrds€ par an d'export.



En 2021, les professions les plus demandées en Espagne dans le secteur des énergies renouvelables étaient les développeurs de projets, les ingénieurs d'études spécialisés dans les lignes et sous-stations à haute tension, et les commerciaux.



En France, les emplois directs et indirects dans l'énergie éolienne sont estimés à 20 200 à fin 2019, en progression de 11%. Le Programme pluriannuel national 2023-2028 pourrait les porter à 50 000.