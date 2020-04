L'Etat italien vole au secours d'Alitalia en la renationalisant

ITALIE. Voici plus d'une décennie qu'Alitalia, née en septembre 1946, lutte régulièrement pour sa survie et trente ans qu'elle enregistre des pertes à quasiment chaque exercice. Le sort de la compagnie aérienne se trouvait de nouveau en suspend depuis le rejet par les syndicats du plan de relance de son actionnaire Etihad Airways fin avril 2017. Frappée par un placement sous tutelle par le gouvernement début mai 2017, elle cherchait à constituer un pool de repreneurs privés. En janvier 2020, Ferrovie dello Stato (les chemins de fer italiens appartenant à la famille Benetton) avaient retiré leur offre de reprise Les négociations sur cette restructuration ont subi un nouveau coup fatal avec l'arrivée du coronavirus et l'arrêt d'une partie des vols en mars 2020. Son chiffre d'affaires a chuté de 87,5% en 2020 alors qu'elle continue à desservir une vingtaine de destinations.Jeudi 23 avril 2020, l'Etat italien a mis fin au suspens en annonçant qu'il prendrait le contrôle d'Alitalia en juin 2020. Une nouvelle société publique sera créée. En 2009, après sa privatisation en 2008 et sa fusion avec Air One, elle avait déjà changé de statut en devenant la Compagnie aérienne italienne (Compagnia Aerea Italiana - CAI), son nom juridique encore actuellement.