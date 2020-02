L'Espagnol Irizar décroche un marché de 200 bus pour le Grand Casablanca

Les bus seront fabriqués dans l'usine d'Irizar Maroc située à Skhirat. D'une capacité de 500 unités par an, ce site exporte les modèles Irizar i6, Irizar i6S et Irizar i3le vers l'Europe, l'Egypte, la Libye, le Sénégal et le Nigéria. "Irizar Maroc s’est imposé comme le centre de production du groupe pour compléter la fabrication d’autobus et d’autocars Irizar Ormaiztegi et satisfaire ainsi aux demandes de certaines niches de marché en Europe", précise le carrossier espagnol dans un communiqué.



Les 200 bus seront livrés progressivement tout au long de l'année 2020. Un autre contrat de 500 bus (420 solo Mercedes-Benz Conecto et 80 bus articulés Mercedes-Benz Conecto G), signé fin janvier 2020, a été confié à Mercedes. Ils sortiront eux de l'usine turque de Daimler.