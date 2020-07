L'Espagnol Cellnex Telecom lève 4 mrds€ pour accélérer son développement en Europe

Au premier semestre 2019, Cellnex a conclu plusieurs accords de partenariats stratégiques à long terme avec Iliad (France et Italie) et avec Salt (Suisse) pour l'acquisition de 10 700 sites dont 5 700 en France, 2 200 en Italie et 2 800 en Suisse et la réalisation d'un programme de construction (BTS) de 4 000 nouveaux sites jusqu'en 2027 (2 500 en France et 1 000 en Italie pour Iliad, et 500 pour Salt en Suisse).En juin 2019, le groupe annonçait un autre partenariat avec Bouygues Telecom (BT) portant sur les droits d'exploitation et de commercialisation de 220 tours de télécommunication de grande hauteur au Royaume-Uni. En septembre, il s'implantait en Irlande à la faveur d'un accord avec Cignal (546 sites et 600 supplémentaires prévus jusqu'en 2026). En décembre, les 1 500 sites d'Orange Espagne tombaient dans son escarcelle.En janvier 2020, le groupe a acquis le Portugais Omtel et ses 3 000 pylônes gérés. En février de la même année, il signait avec BT en France pour déployer et exploiter un réseau de fibres optiques destiné à l'accélération de la 5G. Et en avril, il paraphait la reprise des activités des 2 000 tours de télécommunications portugaises de NOS.