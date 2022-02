L'Espagne se substitue à l'Algérie pour livrer du gaz au Maroc

ESPAGNE / MAROC / ALGÉRIE. Les gouvernements espagnol et marocain ont signé, jeudi 3 février 2022, un accord sur le gaz. Suite à sa décision de rupture unilatérale de toutes ses relations avec le Maroc fin août 2021 , l'Algérie a décidé, le 31 octobre 2021, de ne pas renouveler son contrat (courant sur 25 ans) de transit par le Maroc du gazoduc Maghreb-Europe (GME).Le gazoduc Maghreb-Europe permettait de livrer le gaz algérien (10 milliards de mètres cubes annuels), via le Maroc, en Espagne et au Portugal depuis novembre 1996. Rabat pouvait ainsi prélever 97% de ses besoins en gaz à des prix préférentiels auprès de Sonatrach comme "droit de passage".Pour assurer sa sécurité énergétique et ses besoins annuels d'environ 1 milliard de mètres cubes de gaz, Rabat s'est donc tournée vers Madrid (toujours livrée en gaz algérien par le gazoduc sous-marin Medgaz - voir encadré ci-dessous) pour régler son problème. "Le Maroc a demandé un soutien pour garantir sa sécurité énergétique sur la base de [nos] relations commerciales, et l’Espagne y a répondu favorablement, comme elle l’aurait fait pour tout partenaire ou tout voisin", indique le ministère espagnol de la transition écologique. Il précise, "le Maroc pourra acquérir du gaz naturel liquéfié (GNL) sur les marchés internationaux, le faire livrer dans une usine de regazéification de l’Espagne péninsulaire et utiliser le gazoduc du Maghreb (GME) pour l’acheminer vers son territoire". L'opérateur du réseau espagnol de gaz Enagàs va inverser les flux du GME et définir un tarif de sortie, comme c'est le cas pour le Portugal et la France.