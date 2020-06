L'Espagne n'ouvrira ses frontières avec la France et le Portugal que le 1er juillet 2020

Des exceptions sont néanmoins prévues, notamment pour les îles ibériques. Ainsi, quelque 6 000 touristes allemands pourront se rendre aux Baléares dès la mi-juin 2020 en vertu d'un accord entre le gouvernement régional et le tour-opérateur TUI. De fait, chaque communauté autonome pourra choisir d'accueillir des touristes ou pas avant la date du 1er juillet 2020 selon sa situation sanitaire vis-à-vis de la France ou du Portugal.Second pays le plus visité au monde avec 82 millions de touristes (90 millions pour la France, première) en 2018, l'Espagne avait fermé unilatéralement ses frontières avec la France et le Portugal dès le 17 mars 2020. Depuis le 15 mai 2020, les liaisons aériennes et maritimes se trouvaient réduites au strict nécessaire et réservées aux résidents espagnols. La quarantaine de quatorze jours imposée depuis le 15 mai 2020 à tout entrant devrait être supprimée également au 1er juillet 2020.Avec 240 660 cas confirmés et 27 133 morts au 5 juin 2020 selon le CSSE du l'université John Hopkins, l'Espagne a été l'un des pays les plus touchés au monde par la Covid-19.