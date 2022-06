L'Espagne et le Portugal autorisées à réduire le prix de gros de l'électricité

ESPAGNE / PORTUGAL. La Commission européenne a autorisé, mercredi 8 juin 2022, des aides d'État d'un montant de 8,4 mrds€ de l'Espagne et du Portugal pour réduire les prix de gros de l'électricité sur le Mibel (Mercado Iberico de Electricidade - Marché ibérique de l'électricité).



Issu de l'accord de Saint-Jacques-de-Compostelle signé le 1er octobre 2004 (révisé le 18 janvier 2008), le Mibel a été lancé le 1er juillet 2007 pour promouvoir l'intégration des systèmes électriques des deux pays. Il a "contribué de manière significative non seulement à l'établissement d'un marché de l'électricité au niveau ibérique, mais aussi au niveau européen, ce qui constitue une étape importante vers l'établissement d'un marché intérieur de l'énergie", indiquent ses concepteurs.

Le Mibel dispose d'un conseil des régulateurs dont les membres sont l'Autorité portugaise de régulation des services énergétiques (ERSE), la Commission portugaise du marché des valeurs immobilières (CMVM), la Commission nationale espagnole des marchés et de la concurrence (CNMC, ex-Commission de l'énergie -CNE-) et la Commission espagnole de marché des valeurs mobilières (CNMV). La présidence est assurée par roulement, tous les six mois, entre les quatre représentants de ces institutions avec une alternance par État.



Aujourd'hui, les pays ibériques s'engagent dans un plafonnement temporaire de la moyenne des prix de référence du gaz naturel et du charbon utilisés dans les centrales électriques afin de contenir la hausse des prix de l'électricité sur le Mibel. Elles représentent les coûts marginaux de production les plus élevés et déterminent donc le prix de l'électricité sur ce marché régional de gros.

Pour parvenir à ce résultat, Madrid et Lisbonne vont consacrer une enveloppe de 8,4 mrds€ afin d'abaisser les coûts des intrants utilisés dans les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles.