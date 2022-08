L'Espagne et le Portugal apportent leur soutien à un projet de gazoduc entre la péninsule ibérique et l'Europe centrale

ESPAGNE / PORTUGAL. La possibilité de construire un gazoduc traversant les Pyrénées pour relier l'Espagne à l'Europe centrale séduit les dirigeants de la péninsule ibérique. "Le gouvernement espagnol le réclame et le demande à l'Europe depuis déjà longtemps (...) Nous espérons que ce rêve devienne bientôt réalité", soulignait, mardi 16 août 2022 en visite sur l'île de la Palma (Canaries), Pedro Sánchez. Le président du gouvernement espagnol réagissait à une déclaration d'Olaf Scholz, vendredi 12 août 2022. estimant qu'une interconnexion entre son pays et la péninsule ibérique "manquait dramatiquement à l'Europe". Le chancelier allemand a évoqué, dans un discours, cette infrastructure qui "contribuerait aujourd'hui grandement à soulager et détendre la situation de l'approvisionnement".



L'Allemagne est l'un des pays les plus dépendants des importations de gaz russes (compromises depuis l'invasion de l'Ukraine). Ce projet, pour l'instant réduit à une idée sur le papier, entre désormais dans la longue liste des alternatives. "L'Espagne a beaucoup à apporter à l'Europe pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, grâce à notre immense capacité de regazéification", affirme Pedro Sánchez.



Son pays dispose en effet de six terminaux équipés pour assurer la transformation du gaz importé - par voie maritime dans des méthaniers - en gaz naturel liquéfié (GNL). Cette opération permet ensuite de transporter plus facilement le gaz en l'injectant dans le réseau espagnol ou en l'exportant, notamment en France, grâce à deux connexions situées dans le Pays basque. Elles sont toutefois de faible capacité. A court terme, "en deux à trois mois", Teresa Ribera assure que son pays serait alors capable de "fournir entre 2 et 2,5% du gaz qui peut être consommé dans l'ensemble de l'UE". Ministre espagnole de la transition écologique, elle précise qu'il suffirait de mettre "un compresseur supplémentaire" sur les deux installations du Pays basque.