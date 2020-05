L'Espagne confinera pendant 14 jours tout nouvel arrivant sur son sol

ESPAGNE. Toute personne entrant en Espagne devra désormais observer un confinement d'une période de quatorze jours. Le gouvernement espagnol a pris cette décision mardi 12 mai 2020 par arrêté de son ministère de la Santé. Sa mise en oeuvre sera effective à compter du vendredi 15 mai 2020."L'évolution favorable de la situation épidémiologique dans notre pays et le début du déconfinement demandent un renforcement des mesures de contrôles", indique le texte. Les agences de voyages et les sociétés de transport doivent avertir leurs clients de cette nouvelle réglementation et les compagnies aériennes devront faire remplir à leurs passagers une "carte de localisation" pour que ces derniers puissent être contactés par les autorités sanitaires.Cette restriction devrait durer durant toute la durée de l'état d'urgence. Proclamé mi-mars et en vigueur jusqu'au 24 mai 2020 (un prolongement est d'actualité), il avait conduit à la fermeture des frontières terrestres du pays.Les confinés ne pourront sortir de leur isolement, sous condition de porter un masque, que pour deux motifs : acheter des produits de première nécessité ou consulter un médecin.Le gouvernement espagnol place cependant en dehors de ce champ d'obligation de confinement les travailleurs transfrontaliers, les transporteurs de marchandises, les équipages des compagnies aériennes et les personnels soignants, venant travailler en Espagne et n'ayant pas été en contact avec le coronavirus.Au 12 mai 2020, le CSSE du Johns Hopkins University recense 227 436 cas confirmés au Covid-19 et 26 744 décès en Espagne. Il s'agit aujourd'hui, selon la même source, du troisième pays le plus touché après les Etats-Unis (1,34 million de cas) et la Russie (232 243 cas).