L'Espagne championne des nuitées dans l'UE devant la France et l'Italie en 2019

UNION EUROPÉENNE. Le nombre de nuitées, séjours d'affaires et loisirs, devrait atteindre les 3,2 milliards dans l'Union européenne (UE) en 2019. Ces premières estimations de l'année fournies par Eurostat marquent une progression de 2,4% par rapport à 2018.



Selon l'office statistique de l'UE, l'Espagne arrive en tête avec 469 millions de nuitées (+0,5%), toujours talonnée par la France (446 millions, +0,8%) et l'Italie (433 millions, +0,9%). Si les pays méditerranéens constituent le podium, les plus grands progressions se situent en Slovaquie (+12,6%), Lutuanie (+10%), Pays-Bas (+6,8%), Royaume-uni (+5,7%) et Roumanie (+5,6%).



D'autre part, la Grèce et Malte enregistrent les troisième et quatrième plus fortes pertes de l'UE, avec respectivement - 3,0% et - 2,7%, derrière l'Islande (-7,6%) et la Norvège (-10,4%).



Autre enseignement, la majorité des nuitées (53%) est assurée par les résidents du pays. Cette moyenne masque toutefois de fortes disparités. Ainsi, trois pays méditerranéens se distinguent avec une quasi-totalité du nombre total de nuitées effectuées par des non-résidents (cumul des nuitées passées par des résidents de l’UE visitant d’autres États-membres de l’UE et nuitées passées par des résidents de pays tiers) : la Croatie (92%), Chypre (94%) et Malte (95%).