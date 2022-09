L’Égyptienne Abou Ghaly Motors va se doter de 250 taxis électriques

L'entreprise obtient en complément une subvention d'investissement de 3 M€ octroyée par le Bureau des affaires étrangères et du Commonweath (Foreign, Commonwealth and Development Office - FCDO - OFDD), le département exécutif du gouvernement britannique qui intervient dans cette opération avec le programme HIPCA ( High-Impact Partnership on Climate Action - Partenariat à fort impact sur l'action climatique). Lancé en novembre 2021 lors de la COP26, ce dispositif implique également l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, la Suisse et le TaiwanICDF. "Je suis ravi que le Royaume-Uni contribue à cette flotte pionnière de véhicules électriques égyptiens grâce à notre partenariat avec la Berd et j'espère que d'autres annonces passionnantes seront faites à l'avenir", indique Qudsi Rasheed, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume-Uni au Caire.



Ces voitures électrique pourront convertir le carburant liquide en énergie électrique pendant leurs trajets et réduiront donc les émissions de CO2 comme celles de polluants atmosphériques.



"Les solutions de transport nouvelles et électriques sont essentielles pour construire une économie plus verte et améliorer la qualité de l'air dans les villes", commente Nandita Parshad. La directrice générale de la Berd, groupe Infrastructures durables, se félicite que cet "investissement - soutenu par nos partenaires et donateurs de l'UE et de l'OFDD - mette en avant les avantages de l'e-mobilité et offre une option de transport plus efficace, plus sûre et plus inclusive. Il s'inscrit également dans l'objectif de la présidence égyptienne de la COP27 de passer des promesses à la mise en œuvre".



La station balnéaire de Charm El Cheikh accueillera du 7 au 18 novembre 2022 la Conférence des Parties de l'Onu sur le changement climatique.