L’Égypte se lance dans la grande vitesse ferroviaire avec Siemens Mobility

ÉGYPTE. L'Autorité nationale égyptienne pour les tunnels (NAT) a finalisé, lundi 30 mai 2022, un contrat clef en main d'installation, de mise en service et de maintenance pendant quinze ans d'un système ferroviaire à grande vitesse de 2 000 km en Égypte avec l'Allemand Siemens Mobility. Il atteint un montant total de 8,1 mrds€, dont 2,7 mrds€ avait déjà été paraphés entre les deux partenaires, en septembre 2021, pour une première ligne.Associée aux Égyptiens Orascom Construction et The Arab Contractors, la division Transport du groupe allemand Siemens (qui avait tenté de fusionner avec le Français Alstom début 2019) va relier par voie ferrée soixante-villes (couvrant 90% de la population égyptienne) avec des trains pouvant rouler jusqu'à 230 km/h. Ce réseau offrira 500 millions de trajets par an. Le projet comprend trois lignes: "Suez Canal on rails" ("Canal de Suez sur rail"), déjà annoncée pour un montant de 2,7 mrds€ en septembre 2021, et deux nouvelles.La première, "Suez Canal on rails", desservira les villes portuaires d'Ain Sokhna sur la mer Rouge à Marsa Matrouh et Alexandrie sur la Méditerranée, soit un total de 660 km de voies ferrées.Les deux autres couvrent une distance respectivement de 1 100 km et de 225 km. L'une reliera le Caire à Abu Simbel, près de la frontière soudanaise et assurera donc une meilleure connexion entre la capitale et les centres économiques du Sud du pays. L'autre réunira les sites archéologiques de Louxor à Hurghada, au bord de la mer Rouge, et sera également utilisée pour le transport de marchandises et de matériaux entre le port de Safaga et l'intérieur des terres.