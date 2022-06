L’Égypte représente 25% des projets de développement hôteliers du continent africain

AFRIQUE DU NORD. Une enquête réalisée par W Hospitality Group (conseil en hôtellerie, tourisme et loisirs basé à Lagos au Nigéria), en association avec l'Africa Hospitality Investment Forum (AHIF) révèle que l' Égypte et le Maroc sont les deux pays d'Afrique où les chaînes hôtelières se développent le plus en 2022. Elles "anticipent l'ouverture de 200 nouveaux hôtels cette année et l'année prochaine, même si leurs attentes peuvent parfois être trop optimistes !", commente Trevor Ward. Pour le directeur général de W Hospitality Group, "après une tendance positive en 2019, l'actualisation des offres hôtelières (la proportion qui a effectivement ouvert, par rapport à ce que les chaînes prévoyaient d'ouvrir) était inférieure à 30 % en 2020 et 2021 - cependant, cela était tout à fait compréhensible avec les restrictions de voyage liées à la pandémie qui ont tué la demande de chambres d'hôtel."Cette analyse rendue publique jeudi 2 juin 2022 montre le dynamisme retrouvé de cette activité. Au premier trimestre 2022, quarante-deux chaînes hôtelières disposent de projets dans quarante-deux pays des cinquante-quatre du continent africain pour un total de 447 hôtels et 80 300 chambres. Sur ce total, l'Égypte compte 6 142 chambres en projet et le Maroc 5 577 (2 337 pour l'Algérie et 2280 pour la Tunisie). Quatre des cinq pays d'Afrique du Nord appartiennent au Top 10 de ce classement qui représente 67% du total des hôtels et 74% des chambres de cette enquête.Les "locomotives" habituelles que sont le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud ont enregistré une baisse de 29 % (-41% pour le seul Nigéria). " Cette baisse s'explique par trois raisons principales : moins de nouvelles opportunités dans la région, l'ouverture de quelque 2 700 chambres dans quinze hôtels l'année dernière et un "nettoyage" du pipeline que les chaînes hôtelières effectuent périodiquement pour éliminer divers projets qui ont peu de chances de se réaliser", précise W Hospitality Group.Seul pays subsaharien à tirer son épingle du jeu, le Cap-Vert connaît une progression de 33% du nombre de chambres prévues et se positionne à la cinquième place.