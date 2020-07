L’Égypte réaffirme aux chefs de tribus libyennes sa proposition d'intervenir en Libye

LIBYE / ÉGYPTE. L'escalade des mots se poursuit dans la guerre par procuration que se livrent l'Égypte, la Turquie et la Russie. Jeudi 16 juillet 2020 au soir, Abdel Fattah al-Sissi indiquait dans un communiqué "si l'Égypte intervient en Libye, elle changera de manière rapide et décisive la situation militaire." Le président égyptien venait de s'adresser aux chefs de tribus libyennes soutenant le parlement de l'Est du pays, opposé au Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli.La veille au soir, il s'était entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron sur le dossier libyen. Selon le site de la présidence égyptienne, Abdel Fattah al-Sissi a "présenté les efforts ciblés que l'Égypte a déployé pour régler la crise libyenne d'une manière qui à la fois impose et honore la volonté du peuple libyen et maintient les ressources, l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. En même temps, ces efforts préservent la sécurité nationale de l'Égypte sur son front occidental". Le président français lui aurait répondu en saluant "les efforts sincères de l'Égypte pour établir la sécurité et la stabilité en Libye dans le cadre de la déclaration du Caire, comme une extension de la voie de Berlin pour résoudre la crise libyenne". Tout deux ont souligné "l'importance de dissuader les interventions étrangères illégales dans les territoires libyens, qui utilisent des milices armées et des organisations terroristes pour atteindre leurs objectifs au détriment de la stabilité en Libye et de la sécurité régionale dans son ensemble".